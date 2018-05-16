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Уснувший подросток переполошил сотрудников МЧС в Сегеже
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Уснувший подросток переполошил сотрудников МЧС в Сегеже 

Карельские вести 28 минут назад
10-летний мальчик не открывал дверь и не отвечал на звонки.
Во вторник, 15 мая, в 17:27 в пожарно-спасательную часть №12 по охране города Сегежа, поступил тревожный звонок, с просьбой о помощи, рассказал источник близкий к спасательному ведомству региона.
10-летний подросток не открывает дверь квартиры и не отвечает на звонки,
— сообщили перепуганные родители.
Прибывшие к месту вызова пожарные, используя шанцевый инструмент, вскрыли дверь квартиры. К счастью с ребенком ничего не случилось. Подросток просто спал крепким сном. Пожарным пришлось его разбудить, чтобы воссоединить семью.
По материалам: ptzgovorit.ru
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