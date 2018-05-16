Дачный дом дотла сгорел на юге Карелии 

Пожар произошел в Лахденпохском районе республики.
Во вторник, 15 мая, в отдел надзорной деятельности пожарной охраны Лахденпохского района из полиции поступило сообщение о пожаре в дачном доме в поселке Микли, сообщает источник близкий к МЧС.
Так, как пожарная охрана на место происшествия не вызывалась, то небольшой щитовой дачный домик принадлежащий пенсионеру из Лахденпохья сгорел полностью. Теперь специалистам предстоит установить не только причину пожара, но и дату, когда произошел пожар.
По материалам: ptzgovorit.ru