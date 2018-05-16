В Хотынецком районе час тушили заброшенную ферму

Сообщение о возгорании бесхозной фермы поступило в дежурную часть в 18:09. С огнём боролись силы и средства Хотынецкого пожарно-спасательного гарнизона. В 19.10 возгорание было ликвидировано.

Пострадавших нет, уточнили в пресс-службе ведомства. Причины пожара и материальный ущерб устанавливают специалисты.