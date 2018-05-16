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В Хотынецком районе час тушили заброшенную ферму
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В Хотынецком районе час тушили заброшенную ферму 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Пожар в деревне Воейково Орловской области произошёл накануне, 15 мая, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Сообщение о возгорании бесхозной фермы поступило в дежурную часть в 18:09. С огнём боролись силы и средства Хотынецкого пожарно-спасательного гарнизона. В 19.10 возгорание было ликвидировано.
Пострадавших нет, уточнили в пресс-службе ведомства. Причины пожара и материальный ущерб устанавливают специалисты.
Сообщение В Хотынецком районе час тушили заброшенную ферму появились сначала на РИА 57.
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