Магазин «Реми» на Борисенко закрыли за несоблюдение пожарной безопасности

Решением прокурора Первореченского районного суда было вынесено решение о необходимости запрета любого вида деятельности в здании супермаркета «Реми» по улице Борисенко, 35. Из-за этого функционирование магазина на данный момент приостановлено.

«На данном объекте были выявлены нарушения противопожарной безопасности. Магазин не откроется до тех пока они не будут устранены», — сообщили в пресс-службе судебных приставов по Приморскому краю.

Сроки устранения проблем назначены не были, но запрет на посещение людей будет действовать до того момента, пока все нарушения не будут исправлены и суд снимет ограничения на деятельность магазина.