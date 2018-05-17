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Магазин «Реми» на Борисенко закрыли за несоблюдение пожарной безопасности
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Магазин «Реми» на Борисенко закрыли за несоблюдение пожарной безопасности 

АиФ-Владивосток 21 минуту назад
Фото: АиФ-Владивосток
Решением прокурора Первореченского районного суда было вынесено решение о необходимости запрета любого вида деятельности в здании супермаркета «Реми» по улице Борисенко, 35. Из-за этого функционирование магазина на данный момент приостановлено.
«На данном объекте были выявлены нарушения противопожарной безопасности. Магазин не откроется до тех пока они не будут устранены», — сообщили в пресс-службе судебных приставов по Приморскому краю.
Сроки устранения проблем назначены не были, но запрет на посещение людей будет действовать до того момента, пока все нарушения не будут исправлены и суд снимет ограничения на деятельность магазина.
Напомним, что в связи с проверками пожарной безопасности в общественных местах во Владивостоке с апреля опечатаны уже здание кинотеатра New Wave Cinema, магазин «Счастливое детство» в районе остановки Постышева, торговые центры «Дазел» на Дальзаводской, «Велес» на Толстого и «Золотой Рог» в самом центре города, на углу Светланской и Алеутской. В Артеме приостановлена деятельность семейного центра «Кругозор».
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