Ещё
Новосибирские спасатели нашли в лесу подростка-отшельника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новосибирские спасатели нашли в лесу подростка-отшельника 

РИА «ФедералПресс» 24 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Куйбышевском районе Новосибирской области был найден подросток, который намеревался жить в лесу. Его искали 69 человек и 14 единиц техники.
Мальчик ушел из дома рано утром 15 мая. С собой он взял рюкзак, вещи, еду. Родители забили тревогу днем. Очевидцы сообщили, что видели подростка утром на трассе Булатово — Каменёво. В 15:45 его нашли в населенном пункте Малые Кайлы.
О причинах ухода мальчика из дома ничего не сообщается, его семья никак не характеризуется.
Поиски вели спасатели, сотрудники полиции, пожарной охраны, отдела лесных отношений, администрации и местное население.
Между тем, спасатели обратили внимание взрослых на то, что ребенок не должен быть предоставлен сам себе. Также в ГУ МЧС по Новосибирской области отметили приближение летних каникул, когда детей подстерегает масса различных опасносте.
«Объясните детям, что нельзя одним отправляться в лес, на речку, а также ходить на пустыри, заброшенные здания, свалки, напомните им правила дорожного движения», — отметили спасатели.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В МЧС назвали возможные причины пожара в Муравленко, где погибли люди В Приамурье пропал пожарный из Марий Эл В Уссурийске разыскивают молодую девушку
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам разрешат выборочно платить за ЖКХ101
Россиян заставили есть отдельно в итальянской гостинице470
Захарова ответила отчаявшемуся Киеву про Крымский мост145
Открытие Крымского моста возмутило Европу1200
РФ дала ответ США по Крымскому мосту460
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
10:30
Названа дата старта «Северного потока — 2»
Экономика
00:28
«Кровопийцы» запугали жителей Воронежа
Общество Происшествия
01:03
РФ дала ответ США по Крымскому мосту
Политика
10:48
Захарова ответила отчаявшемуся Киеву про Крымский мост
Политика
02:30
Снос «Зимней вишни» сорван
Пожары Происшествия
05:05
Леве из «Би-2» внезапно стало плохо
Шоу-бизнес
01:10
Лобовое стекло самолёта загорелось в полете
Общество Происшествия
01:15
Лоза ополчился на Самойлову
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение