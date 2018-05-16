Новосибирские спасатели нашли в лесу подростка-отшельника

В Куйбышевском районе Новосибирской области был найден подросток, который намеревался жить в лесу. Его искали 69 человек и 14 единиц техники.

Мальчик ушел из дома рано утром 15 мая. С собой он взял рюкзак, вещи, еду. Родители забили тревогу днем. Очевидцы сообщили, что видели подростка утром на трассе Булатово — Каменёво. В 15:45 его нашли в населенном пункте Малые Кайлы.

О причинах ухода мальчика из дома ничего не сообщается, его семья никак не характеризуется.

Поиски вели спасатели, сотрудники полиции, пожарной охраны, отдела лесных отношений, администрации и местное население.

Между тем, спасатели обратили внимание взрослых на то, что ребенок не должен быть предоставлен сам себе. Также в ГУ МЧС по Новосибирской области отметили приближение летних каникул, когда детей подстерегает масса различных опасносте.

«Объясните детям, что нельзя одним отправляться в лес, на речку, а также ходить на пустыри, заброшенные здания, свалки, напомните им правила дорожного движения», — отметили спасатели.