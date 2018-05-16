Ещё
Огонь вспыхнул ночью рядом с детским садом в Челябинске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Огонь вспыхнул ночью рядом с детским садом в Челябинске 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Пожар произошёл в ночь на 16 мая рядом с детским садом на Тополиной аллее, фотографиями с места происшествия горожане поделились в соцсети.
По словам очевидцев, на пустыре недалеко от здания детсада № 23 около полуночи вспыхнула сухая трава. Горожане предположили, что её могли поджечь нетрезвые прохожие. Прибывшие на место пожарные потушили огонь.
«Может попробовать обратиться в управляющую, чтоб они всю сухую траву выкосили или может с пожарными организованно подожгут, чтоб там все пусто было. Рядом садик, и куча парковок с машинами, реально страшно», — написала в комментариях одна из участниц обсуждения.
Отметим, что за минувшие сутки в окрестностях Челябинска произошли несколько возгораний сухой травы. Пожары сопровождались густым дымом, который пугал горожан. По данным экологов, жители областного центра и других городов периодически жалуются на сильный запах гари.
АиФ: последние новости
В МЧС Челябинской области поставили дачникам неутешительный диагноз Движение на трассе Южного Урала ограничили из-за лесного пожара В Сатке закрыли кинозалы в ТРЦ из-за нарушений пожарной безопасности
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ дала ответ США по Крымскому мосту331
Россиян заставили есть отдельно в итальянской гостинице323
Открытие Крымского моста возмутило Европу1174
США «обеспокоены» Крымским мостом29
У сына Пугачевой нашли неожиданное сходство с Киркоровым23
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
02:30
Снос «Зимней вишни» сорван
Пожары Происшествия
01:10
Лобовое стекло самолёта загорелось в полете
Общество Происшествия
01:15
Лоза ополчился на Самойлову
Шоу-бизнес
01:23
Медведев отчитался Путину по новому кабмину
Политика
03:04
Открытие Крымского моста возмутило Европу
В мире
05:59
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Общество Политика
04:30
Началось экстренное заседание СБ ООН по бойне в Газе
В мире
03:29
Воробьев угостил Собянина пирожками в электричке
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение