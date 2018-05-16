Огонь вспыхнул ночью рядом с детским садом в Челябинске

Пожар произошёл в ночь на 16 мая рядом с детским садом на Тополиной аллее, фотографиями с места происшествия горожане поделились в соцсети.

По словам очевидцев, на пустыре недалеко от здания детсада № 23 около полуночи вспыхнула сухая трава. Горожане предположили, что её могли поджечь нетрезвые прохожие. Прибывшие на место пожарные потушили огонь.

«Может попробовать обратиться в управляющую, чтоб они всю сухую траву выкосили или может с пожарными организованно подожгут, чтоб там все пусто было. Рядом садик, и куча парковок с машинами, реально страшно», — написала в комментариях одна из участниц обсуждения.