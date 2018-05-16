«Это просто ад»: ночное небо над Челябинском окрасилось языками пламени

Природные пожары, охватившие Челябинскую область еще в понедельник, 14 мая, добрались и до Челябинска . Во вторник, 15 мая, плотное кольцо дыма от горящей травы охватило столицу Южного Урала. А в ночь на 16 мая огонь полыхал на территории между посёлками Вавиловец и Северный. Наш фотокорреспондент побывал на месте происшествия.

Зарево от пожара в ночи было видно за несколько километров

Местные жители утверждают — этой ночью из их окон открывался вид на действительно «адские» пейзажи: столпы пламени и густой дым. Едкий запах гари окутал всё вокруг.

С травы огонь перекинулся на сухие деревья

— В Вавиловце просто ад, полыхает трава, а ветер разносит это все дальше. Окна уже не открыть, не то что на улицу выйти, — рассказал 74.ru местный житель.

Пожару поспособствовал сильный ветер, поднявшийся в Челябинске к ночи

Сообщения о задымлении в редакцию 74.ru этой ночью поступали практически из всех районов города. Дым и запах гари разнесло по центру, северо-западу и Ленинскому. Люди жаловались на тошноту, головокружение и першение в горле.

Ночной пожар задымил почти весь город

— Что же происходит в нашем городе уже вторые сутки? Стоит гарь, дышать нечем, глаза режет, — написала нам жительница Калининского района Анна.

Нашлись и смельчаки, которые подходили прямо к огню

Аналогичная ситуация была в Челябинске и минувшим днем, 15 мая. В районе Красного поля произошёл природный пожар. Столб дыма поднялся над Калининским районом и был виден даже со стороны ж.д. вокзала. Позже занялась трава и загорелся лес в районе микрорайона «Звездный». Сообщалось также о пожаре у «Сигнала».

Челябинск в дыму

А днем ранее, 14 мая, в Пластовском районе перекрыли трассу из-за сильного лесного пожара. В этот же день в Челябинскую область прибыл вертолет Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС. С помощью него удалось справиться с крупным природным пожаром в Санарском бору. Когда вертолет 15 мая отправился на дозаправку в Челябинск, поступило сообщение о том, что огонь угрожает деревне Анфалово в Красноармейском районе области. Там огонь перекинулся на дачный дом и перешел на соседние строения. «Вертушка» поменяла курс и прибыла к месту происшествия. На кромку пожара было сделано семь многотонных сливов воды. Общими усилиями населенный пункт в 66 домов, буквально окруженный высокой сухой травой, удалось отстоять. Пострадали лишь два дачных домика.

На Южном Урале отмечается сложная лесопожарная обстановка. Как вести себя во время природного пожара, читайте в нашей инструкции.