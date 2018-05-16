Для борьбы с пожарами в Хабаровский край прибыла новая спецтехника

МОСКВА , 16 мая. / ТАСС /. Два оперативных комплекса специальной техники прибыли в Хабаровский край из Московской области для борьбы с лесными пожарами, сообщает в среду пресс-служба регионального министерства природных ресурсов "Автопарк дальневосточной охраны лесов пополнился специальной техникой, которая позволит эффективнее распределять силы при ликвидации природных возгораний. Два подвижных оперативных штаба на базе КамАЗ 43118-46 и ГАЗ-33081 прибыли из Московской области. Новые автомобили уже направлены в Комсомольск-на-Амуре и поселок Березовый Солнечного района", — говорится в сообщении. Новые комплексы оснащены компьютерной техникой, а также средствами спутниковой и радиосвязи, что обеспечивает оперативное взаимодействие авиационных и наземных противопожарных служб в местах тушения. Спецтехника поступила в рамках федерального проекта «Реформирование лесоуправления и мер по борьбе с лесными пожарами в России ». С начала пожароопасного сезона на территории Хабаровского края зарегистрировали 256 природных пожаров на общей площади более 160 тыс. га.