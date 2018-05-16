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Для борьбы с пожарами в Хабаровский край прибыла новая спецтехника
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Для борьбы с пожарами в Хабаровский край прибыла новая спецтехника 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Два оперативных комплекса специальной техники прибыли в Хабаровский край из Московской области для борьбы с лесными пожарами, сообщает в среду пресс-служба регионального министерства природных ресурсов.
"Автопарк дальневосточной охраны лесов пополнился специальной техникой, которая позволит эффективнее распределять силы при ликвидации природных возгораний. Два подвижных оперативных штаба на базе КамАЗ 43118-46 и ГАЗ-33081 прибыли из Московской области. Новые автомобили уже направлены в Комсомольск-на-Амуре и поселок Березовый Солнечного района", — говорится в сообщении.
Новые комплексы оснащены компьютерной техникой, а также средствами спутниковой и радиосвязи, что обеспечивает оперативное взаимодействие авиационных и наземных противопожарных служб в местах тушения. Спецтехника поступила в рамках федерального проекта «Реформирование лесоуправления и мер по борьбе с лесными пожарами в России».
С начала пожароопасного сезона на территории Хабаровского края зарегистрировали 256 природных пожаров на общей площади более 160 тыс. га.
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