Новосибирская юная школьница погибла, упав с многоэтажки

Новосибирске , во вторник вечером 15 мая трагически оборвалась жизнь тринадцатилетней школьницы. С 27-го этажа многоэтажки, с лестничного марша сорвалась 13-летняя девочка.

Трагедия произошла в Ленинском районе Новосибирска, в доме, который находится в жилом комплексе Ясный Берег — на глазах у множества очевидцев. От полученных травм девочка умерла до приезда скорой — прямо на месте падения.