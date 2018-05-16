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Новосибирская юная школьница погибла, упав с многоэтажки
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Новосибирская юная школьница погибла, упав с многоэтажки 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Новосибирске, во вторник вечером 15 мая трагически оборвалась жизнь тринадцатилетней школьницы. С 27-го этажа многоэтажки, с лестничного марша сорвалась 13-летняя девочка.
Трагедия произошла в Ленинском районе Новосибирска, в доме, который находится в жилом комплексе Ясный Берег — на глазах у множества очевидцев. От полученных травм девочка умерла до приезда скорой — прямо на месте падения.
Сообщение о трагедии поступило в новосибирскую полицию в районе 21:00. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства и вероятные причины гибели школьницы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.
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