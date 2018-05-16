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Рубить с плеча. Как китайцы получили доступ к сибирской тайге
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Рубить с плеча. Как китайцы получили доступ к сибирской тайге 

360tv.ru 50 минут назад
Фото: 360tv.ru
Около 81,5 гектар лесов власти Бурятии решили отдать китайским лесорубам. Речь идет о гористом районе Закамне, на территории которого находятся самый большой природный заказник Снежинский. Местные жители активно протестуют из-за такого решения, что заставило руководство республики приостановить проект, сообщил сайт газеты «Известия».
Уточняется, что зарубежные инвесторы не согласны так просто отказываться от российского леса. Кроме того, китайские предприятия активно функционируют по всему Сибирскому федеральному округу.
Власти Бурятии заявили о планах передать территорию в долгосрочную аренду компании «МТК-Дженькей» из Китая еще осенью прошлого года. Однако в этом году на проект обратили внимание активисты, и уже в мае в Интернете появилась петиция под названием «Сохраним наш лес», создатели которой призывали остановить проект и запретить вырубку лесов в этом районе.
За две недели петицию подписали более 40 тысяч человек, включая жителей соседних районов. Так, в субботу, 12 мая, на сайте Закаменского района было опубликовано сообщение о том, что, согласно итогам совещания, от реализации проекта в местных лесах было решено отказаться. А местные власти анонсировали создание общественной группы контроля за вырубкой лесов в данном районе.
Сразу в нескольких регионах России бушуют лесные пожары. Хуже всего в Хабаровском крае — там огонь распространился на площади в 73,5 тысячи гектаров. Всего же в стране действуют 43 лесных пожара на площади 91 292 гектара. «360» узнал у огнеборца, почему в России каждый год горят леса.
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