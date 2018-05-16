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Приставы опечатали крупный сетевой супермаркет во Владивостоке
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Приставы опечатали крупный сетевой супермаркет во Владивостоке 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Судебные приставы опечатали один из крупнейших супермаркетов сети «Реми» во Владивостоке. Об этом сообщило ИА PrimaMedia.
Прокурор Первомайского района выявил нарушения пожарной безопасности в супермаркете сети «Реми» и потребовал у Первореченского районного суда закрыть его. Здание опечатали с вечера 15 мая.
Судебные приставы запретили вести деятельность в здании супермаркета всем, кроме работников, которые устраняют нарушения пожарной безопасности. В решении не уточнили сроков исправления проблем. Супермаркет будет закрыт до тех пор, пока здание не будет отвечать всем нормам безопасности.
Ранее судебные приставы опечатали крупнейший торгово‐развлекательный центр «Арена» в Барнауле из‐за несоблюдения правил пожарной безопасности.
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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