Очередной торговый центр закрыли сегодня во Владивостоке

Торговый центр «Бум» во Владивостоке закрыт за несоблюдение пожарной безопасности. Сегодня утром сотрудники городской полиции вывели всех посетителей из здания.

17 мая собственнику здания, по адресу Русская 74а, где расположен ТЦ «Бум» было вручено постановлении возбуждении административного производства. Причиной тому стало несоответствие пожарных нормативов.

«Когда все люди покинут помещение, оно будет опечатано. До того момента, пока не будут устранены проблемы ТЦ не откроют», -сообщают в пресс-службе МЧС по Приморскому краю.