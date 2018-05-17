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Очередной торговый центр закрыли сегодня во Владивостоке
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Очередной торговый центр закрыли сегодня во Владивостоке 

АиФ-Владивосток 2 часа назад
Фото: АиФ-Владивосток
Торговый центр «Бум» во Владивостоке закрыт за несоблюдение пожарной безопасности. Сегодня утром сотрудники городской полиции вывели всех посетителей из здания.
17 мая собственнику здания, по адресу Русская 74а, где расположен ТЦ «Бум» было вручено постановлении возбуждении административного производства. Причиной тому стало несоответствие пожарных нормативов.
«Когда все люди покинут помещение, оно будет опечатано. До того момента, пока не будут устранены проблемы ТЦ не откроют», -сообщают в пресс-службе МЧС по Приморскому краю.
Напомним, массовые прокурорские проверки торгово-развлекательных центров начались во всех регионах страны этой весной в связи с трагедией в Кемерово. Не стало исключением и Приморье.
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