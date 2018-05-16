Депутаты планируют повысить штрафы за нарушения, которые могут привести к лесным пожарам 

В Госдуме отметили, что в настоящее время размер штрафных санкций несущественен.
Госдума РФ может существенно повысить штрафы за разведение костров в неположенных местах, курение в лесу и другие нарушения, которые могут привести к возникновению пожаров.
В случае возникновения пожара гражданин должен будет заплатить 100 тысяч рублей штрафа или отправиться на 120 часов обязательных работ.
— Пожары сегодня связаны не столько с природными факторами, сколько с человеческой небрежностью. Наш законопроект должен дисциплинировать и землепользователей, и туристов, и жителей деревень, и городов», — сказала автор инициативы, член Комитета Госдумы по жилищной политике Татьяна Цыбизова «Парламентской газете».
Она отметила, что в настоящий момент максимальный размер штрафа (пять тысяч рублей) не пугает нарушителей закона.