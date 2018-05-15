В Волгограде экстренно эвакуировали посетителей ТРК «КомсоМОЛЛ»

Дзержинском районе Волгограда около получаса назад из кинотеатра торгово-развлекательного комплекса «КомсоМОЛЛ» эвакуировали всех припозднившихся зрителей. Десятки людей вынуждены были покидать здание по пожарной лестнице.

— Посреди сеанса сработала система оповещения, и нас всех попросили на выход, — рассказала V1.ru волгоградка Юлия Лохман. — Выходили по эвакуационному пути. По пожарным лестницам. Ничего ужасного не происходило. На улицу вышли все довольно быстро. Кино так и не досмотрели.

На момент эвакуации все магазины в ТРК уже были закрыты. В соцсетях жители Волгограда сообщают, что в одном из бутиков работали болкаркой, от искры прлизошло задымление.

V1.ru выясняет причины вечернего прлисшествия.