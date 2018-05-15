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В Волгограде экстренно эвакуировали посетителей ТРК «КомсоМОЛЛ»
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В Волгограде экстренно эвакуировали посетителей ТРК «КомсоМОЛЛ» 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Дзержинском районе Волгограда около получаса назад из кинотеатра торгово-развлекательного комплекса «КомсоМОЛЛ» эвакуировали всех припозднившихся зрителей. Десятки людей вынуждены были покидать здание по пожарной лестнице.
— Посреди сеанса сработала система оповещения, и нас всех попросили на выход, — рассказала V1.ru волгоградка Юлия Лохман. — Выходили по эвакуационному пути. По пожарным лестницам. Ничего ужасного не происходило. На улицу вышли все довольно быстро. Кино так и не досмотрели.
На момент эвакуации все магазины в ТРК уже были закрыты. В соцсетях жители Волгограда сообщают, что в одном из бутиков работали болкаркой, от искры прлизошло задымление.
V1.ru выясняет причины вечернего прлисшествия.
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