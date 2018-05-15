Часть лесов России получит статус национального лесного наследия

Статус национального лесного наследия накладывает вето на промышленную рубку леса, пояснил «РГ» директор Лесной программы WWF Николай Шматков . В первую очередь он будет присваиваться малонарушенным лесным территориям, находящимся вдалеке от дорог и поселений. Они являются эталоном с точки зрения биоразнообразия и системных природных процессов, которые сохраняются только на больших, не затронутых хозяйственной деятельностью территориях. Это самое ценное, что есть в природе России , говорит Шматков.

Сейчас такие леса сохраняются через создание заповедников и заказников, все они имеют штат работников и инфраструктуру, что довольно затратно для государства. Для лесов со статусом национального лесного наследия это все будет не нужно. Лесопромышленники просто не будут получать эти леса в аренду. При этом в них можно будет собирать ягоды-грибы или заниматься туризмом, пояснил Шматков. Мониторинг их сохранности возможен по снимкам из космоса.

Всего в России свыше 250 миллионов гектаров малонарушенных лесов. Но вывести их все из промышленного лесопользования нереально, считает эксперт, важно сохранить наиболее ценные части. Всего этот статус нужно присвоить двум-трем миллионам гектаров леса, полагает Шматков.

Сейчас ответственные лесопользователи сами вводят мораторий на вырубку малонарушенных лесов на своих участках, хотя и продолжают платить за их аренду. Площадь таких мораторных участков — очевидных претендентов стать первыми объектами национального лесного наследия — свыше двух миллионов гектаров.

В первую очередь новый статус получат два млн гектаров мораторных участков леса

Дело в том, что если компания проходит добровольную лесную сертификацию, например, в рамках FSC (а таковых компаний в России — четверть от количества лесопромышленников), она должна объявить наиболее ценные части малонарушенных лесных территорий зонами, свободными от рубок. Не сделав этого, компания не получит сертификат, который является допуском на западные рынки сбыта.