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Огонь высотой с трёхэтажный дом: после серьёзного пожара будут замерять выброс вредных веществ
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Огонь высотой с трёхэтажный дом: после серьёзного пожара будут замерять выброс вредных веществ 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Сегодня в Ярославле на Промышленном проезде произошёл крупный пожар. Спасателей вызвали в 18:15. Оказалось, что горит склад с лакокрасочными продуктами.
— На пожар выехали 20 единиц техники и 105 человек личного состава. Огонь разгорелся на площади около тысячи квадратных метров. В 19:44 объявлена локализация. На месте продолжают работать спасатели, — рассказали в управлении в МЧС по Ярославской области.
Также к месту пожара выехали полицейские, сотрудники Росгвардии, а также лаборатория Ростехнадхора, чтобы взять пробы вредных веществ, которые попали в воздух.
По неуточнённым данным, есть пострадавшие. Информация проверяется.
Чёрный густой дым от пожара был виден со всех концов города и напугал ярославцев. Огонь разгорелся с такой силой, что был высотой с трёхэтажный дом. Подробнее о том, что происходило, читайте в нашей онлайн-трансляции.
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