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Беспилотники помогают ловить нарушителей
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Беспилотники помогают ловить нарушителей 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Высокие технологии помогают сотрудникам МЧС Москвы бороться с любителями жарить шашлык в неположенном месте. Чтобы «посиделки шашлычников» не оказались причиной крупного пожара, в каждом пожарном отряде на дежурство поставили беспилотники.
Любителям жарить шашлыки в неположенном месте или на не оборудованных площадках стало гораздо тревожнее предаваться этому виду отдыха. Теперь, после введения в столице чрезвычайного пожароопасного режима (объявлен с 28 апреля, — «ВМ ») беспилотники московского ГУ МЧС постоянно мониторят небо над парками столицы. За это время уже совершен облет более трехсот гектар территории, аппараты сделали 250 вылетов. Камера, снимающая в высоком разрешении, способна фиксировать не только дым над костром (мангалом), но и лица нарушителей. Коптеры, как пояснили «ВМ» в МЧС, оснащены сенсором, предупреждающим о столкновениях, поэтому они не врезаются в деревья и не путаются в проводах. Мониторинг потенциально опасных мест осуществляют при помощи 26 беспилотников, они уже есть в каждом пожарном отряде. Дроны ведут воздушную разведку парковых и лесопарковых зон, выискивая очаги пожара. Один из беспилотников оснащен тепловизором (как армейские модели, «ВМ»), что позволяет обнаруживать людей и скрытые источники огня по ночам.
Польза несомненна: в 2017-м в «пилотном» регионе, Омской области, за лето обнаружили 732 точки огня, по итогам в МВД составили более 500 штрафных протоколов и возбудили одно уголовное дело в связи с крупным ущербом от лесного пожара.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Вячеслав Алешин, начальник группы авиации ГУ МЧС Москвы:
— С 22 апреля мы выявляем подобные несанкционированные места в Москве. Ведем противопожарный мониторинг, а заодно выявляем шашлычников. Тогда сообщаем лесоохране, ее инспектора обычно есть в парках.
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