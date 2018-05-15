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Тушат 50 пожарных и 20 машин: на Эльмаше горит двухэтажное здание
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Тушат 50 пожарных и 20 машин: на Эльмаше горит двухэтажное здание 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
На улице Бабушкина на Эльмаше в районе гипермаркета «Окей» горит двухэтажное здание. Как рассказали в МЧС, сейчас спасатели стараются не допустить, чтобы огонь перекинулся на соседние здания.
Разговрию способствовал сильный ветер, из за которого огонь быстро распространился. В тушении пожара задействовано больше 50 спасателей и 20 единиц пожарной техники.
— На улице Бабушкина пожарные подразделения принимают все меры по локализации пожара в двухэтажном административно-хозяйственном здании. По предварительной информации, пожар произошел в помещениях второго этажа. Сильный ветер способствовал распространению огня на кровлю здания. Пожарные принимают все меры по недопущению распространения огня на соседние здания. В тушении задействованы около 20 единиц пожарно-спасательной техники и около 50 человек личного состава, — рассказали E1.RU в ГУ МЧС по Свердловской области.
В ведомстве отметили, что по предварительной информации, людей в здании не было. Данных о пострадавших пока не поступало.
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