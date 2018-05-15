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В Ишиме мужчину чуть не унесло течением
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В Ишиме мужчину чуть не унесло течением 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
На прошлой неделе в Ишиме сотрудники МЧС спасли мужчину, который отдыхал на берегу реки вместе с друзьями, а затем оступился и упал в воду. Сильное течение едва не унесло его. К счастью, товарищи ишимца вовремя бросились ему на помощь. По словам очевидцев, тонущему протянули ветку, чтобы он за нее держался и не уплыл. Различные попытки спасения никак не удавались, поэтому отдыхающие позвонили в МЧС:
— Вызов поступил поздно вечером. Пожарные были уже на месте через восемь минут. Они достали мужчину из воды с помощью подручных средств и передали его скорой помощи, — рассказал 72.ru Сергей Юсько, руководитель пресс-службы МЧС по Тюменской области.
Информацию об этом инциденте подтвердили и в департаменте здравоохранения. По словам пресс-секретаря ведомства, пострадавший мужчина получил переохлаждение. Даже после долгих уговоров пациент от госпитализации отказался.
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