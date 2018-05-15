МЧС советует любителям шашлыков на природе расслабляться с оглядкой

С жаркой погодой в столицу и окрестности приходит сезон пожарной опасности. Мангал или случайная сигарета могут зажечь траву и лес. Как предотвратить пожар самостоятельно, что делать, если огонь уже распространился, рассказали «ВМ» в Управлении надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Москве

О том, как предотвратить случайный пожар в столице или округе рассказал «ВМ» опытный офицер пожарной охраны, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по Москве, подполковник Дмитрий Красников. Правила просты, но любители пикников и лесных походов их почему-то каждый год нарушают.

— В Москве, вообще-то, запрещено разжигание костров и использование мангалов вне специально оборудованных для этого мест и пикниковых зон, — сразу расставил точки над «е» подполковник Красников. — Адреса таких мест можно узнать на сайте Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Там можно спокойно отдыхать и разжигать огонь на мангалах. В этих местах есть оборудование — противопожарные щиты, на которых развешаны огнетушители, лопата, ведро, рядом есть песок. Это и есть первичные средства тушения пожара. Граждане вполне могут ими воспользоваться.

Конечно, в Москве, «старой» и «новой» (ТиНАО), найдется немало тех, кто попросту ленится или не знает, что для мангалов и шашлыков с барбекю есть специально отведенные места.

Корреспондент «ВМ» в ходе проводимых совместно с полицией рейдов неоднократно был свидетелем того, как москвичи спокойно ставили и разжигали мангал в произвольно выбранном месте — на понравившейся опушке в Новой Москве или просто — во дворе дома, под деревьями.

В ходе подобных рейдов, которые в пожароопасный период проходят на постоянной основе, патрулируются лесопарковые зоны. Отдыхающим разъясняют правила пожарной безопасности, последствия разжигания костров, а также напоминают, что на территории города Москвы приготовление шашлыков разрешено только в специально оборудованных местах.

Особое внимание представителей столичного Главка МЧС совместно с органами исполнительной власти и органами самоуправления уделяется садоводческим некоммерческим товариществам, расположенным на территории Троицкого и Новомосковского административных округов. Инспекторы проводят рейды, в ходе которых населению напоминают о правилах пожарной безопасности, а также о запрете палов сухой травы.

— Но даже при отдыхе на организованных точках нельзя забывать о пожарной безопасности, — говорит офицер МЧС. — Надо знать, что розжиг (жидкость для поджигания углей, — «ВМ») должен быть сертифицирован. И, прежде чем зажигать, надо прочесть инструкцию. Надо использовать специальные длинные спички, чтобы огонь не попал на руки и лицо человека в случае выброса. За мангалом следить, смотреть, чтобы ветер не унес угольки.

Дмитрий Красников особо подчеркнул, что отдыхающим возле костра или мангала надо внимательно следить за детьми. Их ведь тоже берут на пикник. Дети должны быть в стороне от огня, не бросать в костер посторонних предметов, не поджигать от мангала ветки — от них огонь может распространиться дальше, попасть на сухую траву, на деревья. Так что расслабляться слишком сильно не стоит.

При завершении отдыха надо не только собрать мусор в пакеты, но и залить костер (угли) водой, засыпать песком или дерном с помощью лопаты. Проще всего держать у костра ведро воды или соответствующую канистру — чтобы сразу залить костер.

Кстати, собирать стекла от разбитых бутылок, оказывается, надо не потому, что на них может напороться кто-то после вас. Выпуклое стекло на сухой траве — готовая линза, причина пожара. Кстати, мало кто знает, что опасность представляет оставленная водителями после небольшого ремонта на обочине промасленная или пропитанная бензином ветошь. Она при определенных условиях в жаркой погоде может загореться сама и поджечь сухую траву, а при сложившихся условиях и лес.

— Если не уследили, и пожар начался, надо звонить по номеру 101 — вызвать пожарных и вывести людей в безопасную зону в том случае, если огонь быстро распространяется по сухой траве, — говорит подполковник Красников. — А там уже схватить лопату, ведро, воду. Засыпать или сбить огонь. Если видите, что не справляетесь сами, уходите, встречайте пожарных, показывайте им, где и что горит.

Представитель МЧС напоминает: за разжигание костров и возникшие по вине людей возгорания существуют санкции в КоАП РФ . Физическим лицам выпишут штраф в 2-3 тысячи рублей, должностным лицам — 6-15 тысяч, юридическим лицам — 150-200 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперт объяснил, чем обусловлена пожароопасная обстановка в городе