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Огонь подбирается к зданию: в Академическом возгорание сухой травы привело к масштабному пожару
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Огонь подбирается к зданию: в Академическом возгорание сухой травы привело к масштабному пожару 

e1.ru 28 минут назад
Фото: e1.ru
В Академическом районе Екатеринбурга происходит масштабный пожар. Об этом E1.RU сообщили читатели, которые прислали множество фото пожара с разных ракурсов. На фото видно, что пожар подбирается к зданию магазина «Лента», находящегося по адресу Академика Сахарова 107/1.
В МЧС отметили, что пожар произошел из за возгорания сухой травы. Но угрозы распространения огня на здание магазина нет.
— Площадь пожара составляет семь гектаров. На месте пожара работает пять идениц техники. В настоящий момент огонь локализован и угрозы его распространения нет, — рассказали E1.RU в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Напомним, что с началом теплого сезона произошло уже несколько пожаров, случившихся из за возгорания сухой травы. Недавно под Екатеринбургом горело несколько гектаров сухой травы, а другой пожар случился сегодня в районе Уралмаша.
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