Огонь подбирается к зданию: в Академическом возгорание сухой травы привело к масштабному пожару

В Академическом районе Екатеринбурга происходит масштабный пожар. Об этом E1.RU сообщили читатели, которые прислали множество фото пожара с разных ракурсов. На фото видно, что пожар подбирается к зданию магазина «Лента» , находящегося по адресу Академика Сахарова 107/1.

МЧС отметили, что пожар произошел из за возгорания сухой травы. Но угрозы распространения огня на здание магазина нет.

— Площадь пожара составляет семь гектаров. На месте пожара работает пять идениц техники. В настоящий момент огонь локализован и угрозы его распространения нет, — рассказали E1.RU в пресс-службе МЧС по Свердловской области

Напомним, что с началом теплого сезона произошло уже несколько пожаров, случившихся из за возгорания сухой травы. Недавно под Екатеринбургом горело несколько гектаров сухой травы, а другой пожар случился сегодня в районе Уралмаша.