В 2018 году количество природных пожаров в Московской области снизилось в 1,5 раза

Подмосковье количество лесных пожаров с начала пожароопасного сезона в этом году снизилось в 1,5 раза. Об этом сообщила пресс‐служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

С начала пожароопасного периода 2018 года в регионе в 1,5 раза снизилось количество природных пожаров в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Также за этот период в среднем на 40% сократилась средняя площадь природных пожаров, это значит, что снизился ущерб, который огонь наносит подмосковным лесам

В Подмосковье функционирует четырехуровневая система мониторинга природных пожаров, которая включает в себя наземное авиаразведку, патрулирование, видеоконтроль, а также спутниковый мониторинг. По словам Дмитрия Пестова, с 1 мая постановлением губернатора на территории региона введен особый противопожарный режим.

«Пожарную безопасность региона в этот период обеспечивает объединенная группировка сил и средств спасательных подразделений — более 93 тысяч человек, около десяти тысяч единиц спецтехники. Это не только профессиональные пожарные и спасатели, но и специалисты лесного хозяйства, подразделения МВД России , предприятия и службы жизнеобеспечения, добровольцы», — сообщил Дмитрий Пестов.

Предусмотрено около 1000 маршрутов наземного патрулирования, которое проводится, как пешим порядком, так и на мотоциклах, автомобилях и даже на лошадях. В этой работе участвуют не только пожарные, но и общественники вместе с волонтерами.

Благодаря надежно работающей системе обводнения значимых торфяных пожаров на территории Подмосковья в последние годы не наблюдалось. Всего в области обводнено свыше 74 тысяч гектаров торфяников.

С 2018 года в Подмосковье системы видеомониторинга и спутникового наблюдения интегрированы. Теперь данные этих двух систем отображены на одной карте. Это позволяет получить более полную картину, а также оперативно реагировать на возгорания. В областной диспетчерской службе Комитета лесного хозяйства действует автоматизированное рабочее место

Системы-112 — это позволяет оперативно обрабатывать сообщения о происшествиях в лесном фонде, в том числе те, которые касаются возгораний.