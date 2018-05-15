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В 2018 году количество природных пожаров в Московской области снизилось в 1,5 раза
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В 2018 году количество природных пожаров в Московской области снизилось в 1,5 раза 

360tv.ru 41 минуту назад
Фото: 360tv.ru
В Подмосковье количество лесных пожаров с начала пожароопасного сезона в этом году снизилось в 1,5 раза. Об этом сообщила пресс‐служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.
С начала пожароопасного периода 2018 года в регионе в 1,5 раза снизилось количество природных пожаров в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Также за этот период в среднем на 40% сократилась средняя площадь природных пожаров, это значит, что снизился ущерб, который огонь наносит подмосковным лесам
Дмитрий Пестов, заместитель председателя правительства Московской области.
В Подмосковье функционирует четырехуровневая система мониторинга природных пожаров, которая включает в себя наземное авиаразведку, патрулирование, видеоконтроль, а также спутниковый мониторинг. По словам Дмитрия Пестова, с 1 мая постановлением губернатора на территории региона введен особый противопожарный режим.
«Пожарную безопасность региона в этот период обеспечивает объединенная группировка сил и средств спасательных подразделений — более 93 тысяч человек, около десяти тысяч единиц спецтехники. Это не только профессиональные пожарные и спасатели, но и специалисты лесного хозяйства, подразделения МВД России, предприятия и службы жизнеобеспечения, добровольцы», — сообщил Дмитрий Пестов.
Предусмотрено около 1000 маршрутов наземного патрулирования, которое проводится, как пешим порядком, так и на мотоциклах, автомобилях и даже на лошадях. В этой работе участвуют не только пожарные, но и общественники вместе с волонтерами.
Благодаря надежно работающей системе обводнения значимых торфяных пожаров на территории Подмосковья в последние годы не наблюдалось. Всего в области обводнено свыше 74 тысяч гектаров торфяников.
С 2018 года в Подмосковье системы видеомониторинга и спутникового наблюдения интегрированы. Теперь данные этих двух систем отображены на одной карте. Это позволяет получить более полную картину, а также оперативно реагировать на возгорания. В областной диспетчерской службе Комитета лесного хозяйства действует автоматизированное рабочее место
Системы-112  — это позволяет оперативно обрабатывать сообщения о происшествиях в лесном фонде, в том числе те, которые касаются возгораний.
Власти Амурской области заявили об отмене режима ЧС, который ввели 26 апреля из‐за лесных пожаров.
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