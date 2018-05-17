Система‐112 Московской области помогает в борьбе с природными пожарами

Ежедневно по единому номеру «112» поступает порядка 5-10 вызовов о происшествиях на территории лесного фонда. Всего с начала 2018 года операторы системы-112 приняли и обработали 775 вызовов о происшествиях в лесу. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов.

Значительную часть вызовов составляют сообщения о возгораниях в лесном массиве. «В Московской области к системе-112 подключена диспетчерская служба Комитета лесного хозяйства. Это позволяет оперативно обрабатывать сообщения о происшествиях в лесном фонде, организовывать оперативное реагирование на вызовы тех пожарных подразделений, которые находятся ближе всего к очагам возгораний. Благодаря этому пожары ликвидируются на ранней стадии, что позволяет избегать нанесения значительного ущерба лесному фонду», — отметил Дмитрий Пестов

В настоящее время в лесах Подмосковья, несмотря на установившуюся теплую и сухую погоду, не возникает крупных природных пожаров. Фиксируется небольшое количество локальных возгораний, которые ликвидируются на ранней стадии.

«В случае обнаружения возгорания в лесном массиве мы просим жителей и гостей Московской области незамедлительно сообщать об этом по единому номеру «112». Наши операторы смогут определить точное местонахождение заявителя с помощью системы геопозиционирования, что позволит специалистам пожарно-спасательных подразделений не тратить время на поиск очага пожара, а незамедлительно приступить к его ликвидации», — подчеркнул начальник ГКУ МО «Центр вызова экстренных оперативных служб по единому номеру „112“» Алексей Вагутович.

По данным ГУ МЧС по Московской области, с начала пожароопасного периода 2018 года в регионе в 1,5 раза снизилось количество природных пожаров в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Также за этот период в среднем на 40% сократилась средняя площадь природных пожаров, это значит, что снизился ущерб, который огонь наносит подмосковным лесам.