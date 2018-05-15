Псковстат опубликовал средние цены на рынке жилья по Псковской области в первом квартале 2018 года: по данным статического ведомства, средняя цена одного квадратного метра общей площади составила 37 тыс. 690 рублей, рост по сравнению с предыдущим кварталом составил 1,1 процента. А цены на рынке вторичного жилья, по данным Псковстата, упали на 2,7 процента по сравнению с предыдущим кварталом: стоимость одного квадратного метра на «вторичке» составила 35 тыс. 743 рубля. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».