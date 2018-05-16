Виновника пожара девятиэтажки на Олимпийской оставили на свободе: «Я просто забыл выключить утюг» 

Тюменец, по чьей вине зимой этого года загорелся девятиэтажный дом на Олимпийской, вышел на свободу. Приговор Александру Пастухову вынесли еще в апреле. Изначально мужчину подозревали в умышленном поджоге своей квартиры, что привело к сильнейшему пожару во всей многоэтажке. Но в итоге его судили по статье «Причинение смерти по неосторожности» (в огне погиб его сосед Александр Лушников). — 19 марта этого года тюменские следователи завершили расследовать уголовное дело по факту обнаружения трупа мужчины при пожаре в квартире на Олимпийской, 4 в отношении Александра Петухова. Его осудили 12 апреля, признали виновным в причинении смерти по неосторожности и назначили наказание — один год исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства, — сообщила Наталья Деваева, старший помощник руководителя следственного управления.
Александр Петухов в разговоре с корреспондентом 72.ru сказал, что не будет оспаривать решение суда. — Комната, в которой мы жили, загорелась случайно. Я не поджигал её. В тот день я был один дома и забыл выключить утюг. Мне очень жаль соседа, который погиб в огне. Он умер прямо в нашей комнате. Во время пожара сосед с квартиры напротив забежал к нам. Не знаю, зачем — многие говорят, что побежал спасать. Сейчас мы с женой и ребенком снимаем квартиру. На Олимпийскую возвращаться не собираемся, потому что про меня там распускают сплетни, жители дома осуждают меня, — рассказал Александр Петухов. Во время расследования выяснилось, что огонь сильно разгорелся из-за нарушений требований безопасности, которые были допущены при реконструкции девятиэтажки. В тот день пламя за считанные минуты охватило несколько этажей. По этому факту было возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья населения, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда либо смерть человека». — На данный момент расследование этого уголовного дела продолжается, — подытожили в следственном комитете. Девятиэтажка №4 на Олимпийской вспыхнула в последний день новогодних каникул, 8 января. Пожар начался с комнаты на восьмом этаже. Но в итоге огонь повредил 43 квартиры, фасад и кровлю, а также унес жизнь местного жителя Павла Лушникова. Сейчас дом пустует. Жильцы снимают квартиры. На днях они встретились с замглавы администрации, который сообщил им, что вернуться домой они смогут только в следующем году.