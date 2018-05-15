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На Уралмаше произошёл пожар площадью 800 квадратных метров
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На Уралмаше произошёл пожар площадью 800 квадратных метров 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
На улице Боткинская в районе дома № 116 произошёл крупный пожар. Его площадь составила 800 квадратных метров. Спасателям удалось быстро прибыть на место и локализовать огонь. Об этом E1.RU сообщила читательница Таисия.
В МЧС информацию о пожаре подтвердили, отметив, что загорелась сухая трава.
— Горит сухая трава. Площадь 800 квадратных метров, огонь локализован. Угрозы распространения нет. В тушении задействованы две единицы техники и 10 человек личного состава, — рассказали E1.RU в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Жительница этого района Таисия уверяет, что подобные возгорания в этом месте происходят каждый год из-за брошенных окурков. Также женщина заметила, что спасатели прибыли на место очень оперативно.
— Огромное спасибо этой бригаде. Очень оперативно. Просим вынести благодарность за быстрое и активное тушение, — отметила Таисия.
Недавно из-за пожара под Екатеринбургом выгорело несколько гектаров сухой травы.
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