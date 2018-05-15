Подросток сломал позвоночник во время эвакуации в тюменской школе

Ученик тюменской школы сломал позвоночник во время пожарной эвакуации. ЧП произошло в деревне Нижние Аремзяны Тобольского района области, сообщило Ura.ru со ссылкой на маму пострадавшего мальчика.

По словам женщины, учебная тревога была 5 апреля. Когда всех детей выводили из здания, 11-летний ребенок упал, после чего он пожаловался на сильную боль. Однако несмотря на это, учителя никак не отреагировали на произошедшее. Позже мальчик сам позвонил матери и она вызвала скорую помощь. Уже в больнице выяснилось, что у школьника компрессионный перелом и теперь ему предстоит полугодовое лечение.

После случившегося полиция провела проверку, однако уголовное дело так и не было заведено.

Теперь же все обстоятельства инцидента намерен проверить тюменский детский омбудсмен Андрей Степанов

Подросток из Воронежа сломал позвоночник из-за того, что на него упал снег с крыши. После случившегося следователи начали проверку. Они опросили маму мальчика и очевидцев ЧП.