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Подросток сломал позвоночник во время эвакуации в тюменской школе
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Подросток сломал позвоночник во время эвакуации в тюменской школе 

360tv.ru 1 час назад
Ученик тюменской школы сломал позвоночник во время пожарной эвакуации. ЧП произошло в деревне Нижние Аремзяны Тобольского района области, сообщило Ura.ru со ссылкой на маму пострадавшего мальчика.
По словам женщины, учебная тревога была 5 апреля. Когда всех детей выводили из здания, 11-летний ребенок упал, после чего он пожаловался на сильную боль. Однако несмотря на это, учителя никак не отреагировали на произошедшее. Позже мальчик сам позвонил матери и она вызвала скорую помощь. Уже в больнице выяснилось, что у школьника компрессионный перелом и теперь ему предстоит полугодовое лечение.
После случившегося полиция провела проверку, однако уголовное дело так и не было заведено.
Теперь же все обстоятельства инцидента намерен проверить тюменский детский омбудсмен Андрей Степанов.
Подросток из Воронежа сломал позвоночник из-за того, что на него упал снег с крыши. После случившегося следователи начали проверку. Они опросили маму мальчика и очевидцев ЧП.
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