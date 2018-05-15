Вертолёт МЧС по пути в Пласт вылил несколько тонн воды в Красноармейском районе

Вертолёт Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС по пути в Пластовский район потушил ещё один пожар. Сегодня, 15 мая, после дозаправки техники в Челябинском аэропорту борт экстренно направился в Красноармейский район, где огонь перекинулся на дачные участки.

Вертолет Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС прибыл в Челябинскую область 14 мая для тушения крупного природного пожара в Санарском бору. Сегодня он направился на дозаправку в Челябинск . На борту находился начальник Главного управления МЧС России по Челябинской области Юрий Буренко.

— По пути следования от коллег поступило срочное сообщение о серьезном природном пожаре, угрожающем деревне Анфалово Красноармейского района. Там огонь перекинулся на дачный дом и перешел на соседние строения. К этому времени «вертушка» успела поменять курс и прибыть к месту происшествия. На кромку пожара было сделано семь многотонных сливов воды, — рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области.

На Южном Урале сохраняется напряжённая пожароопасная ситуация

Общими усилиями населенный пункт в 66 домов, буквально окруженный высокой сухой травой, удалось отстоять. Пострадали два дачных домика. По факту возгорания проводится административное расследование.

Виновников пожара ищут и в Кыштыме . 14 мая со стороны железной дороги огонь распространился на садовые участки. Всего на тушение от МЧС привлекалось 20 человек и семь единиц техники. По предварительным данным, в результате перехода огня пострадали шесть строений. Сейчас сотрудники МЧС устанавливают, есть ли у них хозяева. Специалисты государственного пожарного надзора находятся на месте и проводят доследственную проверку. Наиболее вероятной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Поджигателям травы грозит штраф до 500 тысяч рублей

В случае установления человеческого фактора, нарушителю грозит штраф до 500 тысяч рублей или уголовная ответственность.

Сегодня, 15 мая, челябинцы стали очевидцами того, как дым от природного пожара окутал весь город. Оказалось, что горит трава в районе Красного поля.

На Южном Урале отмечается сложная лесопожарная обстановка. Как вести себя во время природного пожара, читайте в нашей инструкции.