В Бутырском районе столицы ликвидировано возгорание в Торговом центре

Пожарные службы ликвидировали возгорание по адресу: 1-я Квесисская улица д.8. Об этом сообщается в официальном микроблоги Twitter МЧС Москвы.

В 15 часов 42 минуты поступило сообщение о возгорании по адресу: 1-я Квесисская улица, д.8. Площадь возгорания составила 2 кв.м. Ликвидировано. Слаженными действиями администрации здания в целях безопасности люди выведены из здания до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

May 15, 2018

Отмечается, что из здания были эвакуированы люди. Сообщения о пострадавших не поступало.

Сообщение В Бутырском районе столицы ликвидировано возгорание в Торговом центре появились сначала на Москва Меняется.