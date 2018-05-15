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Из-за крупного пожара в садовом товариществе в Удмуртии загорелся лес
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Из-за крупного пожара в садовом товариществе в Удмуртии загорелся лес 

ТАСС 52 минуты назад
ИЖЕВСК, 15 мая. /ТАСС/. Крупный пожар в садовом товариществе в Удмуртии перекинулся на лесной массив, с огнем борются более 40 человек, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Удмуртии.
"Загорелись постройки на семи участках садоводческого некоммерческого товарищества «Сосновый» в Завьяловском районе, произошёл переход огня со строений на лесной массив. Пожар тушат 41 человек личного состава, [в распоряжении которых] 23 единицы техники", — рассказали в пресс-службе. Площадь возгорания уточняется.
"Сегодня в республике ветреная сухая погода, огонь распространяется очень быстро", — добавили в МЧС.
По информации управления, сообщение о возгорании поступило в 14:00 мск, пострадавших нет, эвакуация людей не потребовалась. Пожару присвоен повышенный уровень сложности.
По данным министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды региона, с сегодняшнего дня в Удмуртии ввели особый противопожарный режим в лесах, в течение которого до 15 июня запрещается разведение костров.
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