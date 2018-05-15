Ещё
Полиция начала проверку после инцидента с дымовой шашкой у офиса «Яндекс. Такси» в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полиция начала проверку после инцидента с дымовой шашкой у офиса «Яндекс. Такси» в Москве 

Rambler News Service 33 минуты назад
Задымление произошло у офиса «Яндекс. Такси» в Москве после того, как неизвестные бросили рядом дымовую шашку. После инцидента полиция начала проверку, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на столичное МВД.
«В 15:30 поступило сообщение о задымлении в одном из офисных зданий на ул. Садовническая. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. На место прибыли сотрудники полиции, ведется проверка», — рассказали в ведомстве.
Как ранее сообщало издание «Новые известия», два месяца назад водители «Яндекс. Такси» пожаловались на резкий рост комиссии, которая, по их словам, в некоторых случаях составляла почти 30%.
Rambler News Service: последние новости
В Минэкологии Подмосковья рассказали о системе дегазации на полигоне «Ядрово» В России могут запретить жарить шашлыки во время ЧМ-2018 Названа предварительная причина пожара на заводе в Тюмени
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко153
Порошенко резко отреагировал на открытие Крымского моста911
Открытие Крымского моста возмутило Европу124
Европа решила помириться с «Газпромом»43
Началось экстренное заседание СБ ООН по бойне в Газе167
Видео
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
02:30
Снос «Зимней вишни» сорван
Пожары Происшествия
01:15
Лоза выступил с нападками на Самойлову
Шоу-бизнес
03:04
Открытие Крымского моста возмутило Европу
В мире
05:59
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Общество
04:30
Началось экстренное заседание СБ ООН по бойне в Газе
В мире
03:29
Воробьев угостил Собянина пирожками в электричке
Новости Москвы
01:15
Европа решила помириться с «Газпромом»
Экономика Компании
00:18
Навального арестовали на 30 суток из-за акций 5 мая
Политика Другое
03:23
«Мы испортили друг другу жизнь»: что погубило мужа Аллегровой
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение