Полиция начала проверку после инцидента с дымовой шашкой у офиса «Яндекс. Такси» в Москве

Задымление произошло у офиса «Яндекс. Такси» в Москве после того, как неизвестные бросили рядом дымовую шашку. После инцидента полиция начала проверку, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на столичное МВД.

«В 15:30 поступило сообщение о задымлении в одном из офисных зданий на ул. Садовническая. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. На место прибыли сотрудники полиции, ведется проверка», — рассказали в ведомстве.

Как ранее сообщало издание «Новые известия», два месяца назад водители «Яндекс. Такси» пожаловались на резкий рост комиссии, которая, по их словам, в некоторых случаях составляла почти 30%.