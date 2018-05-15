Школьники посетили пожарный корабль

В понедельник, 14 мая, третьеклассники школы № 1409 побывали на пожарном корабле «Надежда». К экскурсии присоединился корреспондент «Вечерки».

Так уж вышло, что класс состоит из одних мальчишек. Они поднимаются на борт и все норовят залезть в капитанскую рубку или подняться к водяной пушке.

— У нас совместный проект с МЧС , — рассказывает классный руководитель третьеклашек Ирина Фурманова. — Мы проводим много общих мероприятий и даже придумали для них специальную форму.

Капитан «Надежды» Иван Устинов приглашает гостей корабля в машинное отделение.

— Как здесь жарко! — восклицает Захар Кравченко.

— А как же, — отвечает капитан. — Моторы нагреваются во время работы.

Дальше — самая любопытная часть экскурсии — рубка управления. Третьеклассник Максим Безуглый воодушевленно «отдает приказы» по громкой связи. А настоящий капитан Устинов уже ведет ребят наверх, к водяной пушке. И к всеобщему восторгу разрешает мальчикам поворачивать ее с помощью руля.

— Струя из пушки может тушить пожары на расстоянии до восьмидесяти метров, — рассказывает капитан. — Давление здесь большое, и за одну секунду из нее выливается 60 литров воды, представляете? — А какие пожары вы тушили? — спрашивает школьник Севастьян Наземин.

— Команда в основном выезжает на пожары судов, — объясняет капитан. — Но иногда приходится оказывать поддержку спасателям на берегу.