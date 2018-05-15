Ещё
Школьники посетили пожарный корабль
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школьники посетили пожарный корабль 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В понедельник, 14 мая, третьеклассники школы № 1409 побывали на пожарном корабле «Надежда». К экскурсии присоединился корреспондент «Вечерки».
Так уж вышло, что класс состоит из одних мальчишек. Они поднимаются на борт и все норовят залезть в капитанскую рубку или подняться к водяной пушке.
— У нас совместный проект с МЧС, — рассказывает классный руководитель третьеклашек Ирина Фурманова. — Мы проводим много общих мероприятий и даже придумали для них специальную форму.
Капитан «Надежды» Иван Устинов приглашает гостей корабля в машинное отделение.
— Как здесь жарко! — восклицает Захар Кравченко.
— А как же, — отвечает капитан. — Моторы нагреваются во время работы.
Дальше — самая любопытная часть экскурсии — рубка управления. Третьеклассник Максим Безуглый воодушевленно «отдает приказы» по громкой связи. А настоящий капитан Устинов уже ведет ребят наверх, к водяной пушке. И к всеобщему восторгу разрешает мальчикам поворачивать ее с помощью руля.
— Струя из пушки может тушить пожары на расстоянии до восьмидесяти метров, — рассказывает капитан. — Давление здесь большое, и за одну секунду из нее выливается 60 литров воды, представляете? — А какие пожары вы тушили? — спрашивает школьник Севастьян Наземин.
— Команда в основном выезжает на пожары судов, — объясняет капитан. — Но иногда приходится оказывать поддержку спасателям на берегу.
После «Надежды» школьников ведут на пожарный корабль «Полковник Чернышев». Он назван в честь Героя России Евгения Чернышева, погибшего при тушении пожара. Судно обычно используют зимой — крепкий корпус позволяет ему колоть лед.
Вечерняя Москва: последние новости
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на северо-востоке Москвы Работников шахты «Распадская» в Кемеровской области эвакуируют из-за пожара Цистерны с краской загорелись на одной из казанских промзон
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко резко отреагировал на открытие Крымского моста424
Цымбалюк-Романовская избила народную артистку65
Умер муж Аллегровой61
Госдума ответила Америке130
Украине пригрозили черным списком Европы12
Видео
05:59
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Общество
03:29
Воробьев угостил Собянина пирожками в электричке
Новости Москвы
01:00
Франция вернула Севастополь Украине
В мире Украина
02:55
Раскрыта главная тема встречи Путина и Трампа
Политика
02:07
Редчайшая глубоководная медуза попала на видео
Наука и техника
08:50
Порошенко резко отреагировал на открытие Крымского моста
Украина В мире
03:42
Пентагон показал развертывание «Гремлинов»
Армия Оружие
01:01
Пилот посадил самолет с разбитым стеклом
Происшествия
00:30
Отважные девчушки оседлали питона-гиганта
В мире
01:18
Искусственный интеллект научился одевать людей
Технологии Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение