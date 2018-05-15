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Безопасность открытия Крымского моста обеспечивают около 600 сотрудников МЧС
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Безопасность открытия Крымского моста обеспечивают около 600 сотрудников МЧС 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России по Республике Крым.
Как сообщили в министерстве, обеспечивают безопасность мероприятия специалисты МЧС России по Краснодарскому краю и республике Крым в количестве 580 человек и 189 единиц спецтехники, включая 17 плавсредств.
Сотрудники МЧС дежурят в аэропорту города-курорта Анапа, на трассе, транспортном переходе через Керченский пролив, непосредственно на месте проведения мероприятия, вертолётных площадках, этнографическом комплексе «Атамань».
В аэропорту Ростова-на-Дону в минутной готовности к вылету находятся самолёты Бе-200ЧС и самолёт Ан-148 для усиления группировки. Кроме того, на воде дежурят плавсредства Госинспекции по маломерным судам.
Группировка МЧС России включает сотрудников пожарно-спасательных частей Темрюкского и Керченского пожарно-спасательных гарнизонов, поисково-спасательных формирований Южного регионального поисково-спасательного отряда, АСЦ Южного регионального центра, специального морского отряда ГУ МЧС России по республике Крым, госинспекции по маломерным судам.
Для оперативного реагирование на возможные угрозы в помощь подразделениям МЧС готовы аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС», формирования «Управления по обеспечению безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и гражданской обороне Краснодарского края» и другие экстренные службы региона.
На церемонии открытия Крымского моста присутствует Президент России Владимир Путин. Движение легкового и общественного транспорта по мосту с двух сторон откроют в среду, 16 мая.
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