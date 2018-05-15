Безопасность открытия Крымского моста обеспечивают около 600 сотрудников МЧС

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России по Республике Крым.

Сотрудники МЧС дежурят в аэропорту города-курорта Анапа , на трассе, транспортном переходе через Керченский пролив, непосредственно на месте проведения мероприятия, вертолётных площадках, этнографическом комплексе «Атамань».

В аэропорту Ростова-на-Дону в минутной готовности к вылету находятся самолёты Бе-200ЧС и самолёт Ан-148 для усиления группировки. Кроме того, на воде дежурят плавсредства Госинспекции по маломерным судам.

Группировка МЧС России включает сотрудников пожарно-спасательных частей Темрюкского и Керченского пожарно-спасательных гарнизонов, поисково-спасательных формирований Южного регионального поисково-спасательного отряда, АСЦ Южного регионального центра, специального морского отряда ГУ МЧС России по республике Крым, госинспекции по маломерным судам.

Для оперативного реагирование на возможные угрозы в помощь подразделениям МЧС готовы аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС», формирования «Управления по обеспечению безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и гражданской обороне Краснодарского края» и другие экстренные службы региона.