Инструкция 74.ru: как уберечь себя во время природных пожаров

Приход теплой и сухой погоды стал проблемой для жителей Металлургического и Курчатовского районов — накануне, 15 мая, они ощущали сильный запах дыма, жаловались на головокружение. Причиной недомогания стали природные пожары в Сосновском районе под Челябинском . Вчера МЧС справилось с огнем, но никто не может гарантировать, что ситуация не повторится. Сайт 74.ru подготовил памятку, следуя которой можно избежать проблем со здоровьем.

Олег Климов. Сейчас пожары продолжают бушевать в восьми районах региона, а сухая ветреная погода продержится больше недели. О положении дел на Южном Урале рассказал вице-губернатор Челябинской области

— В Сосновском районе вчера все потушили. В области ситуация сложная, но обстановка контролируемая, сил достаточно. В Пласте работает вертолет МЧС. Мы провели в режиме видеоконференции заседание рабочей группы КЧС, нацелили глав на более четкое и жесткое выполнение требований профилактики лесных пожаров. Они должны провести работу с населением, арендаторами, фермерами. — рассказал рассказал вице-губернатор Челябинской области Олег Климов. — Погода обещает быть теплой примерно до 23-го числа, сложно прогнозировать обстановку, будем реагировать.

Во время сильного задымления лучше остаться дома

Природный пожар может доставить массу неудобств и жителям Челябинска, как это произошло вчера. Чтобы избежать проблем со здоровьем в такие дни, запомните несколько простых правил.

Если вы оказались во время задымления в городе:

Избегайте прогулок.

Закройте окна, заложите щели влажной тканью, включите кондиционер.

Забудьте о курении, алкоголе, жирной пище и газированных напитках.

Используйте маски, одежду из натуральной ткани.

Больше пейте воду, кисломолочные напитки и соки, чаще принимайте душ.

Используйте поливитамины.

Собираясь в дальний путь во время пожароопасного сезона, не будет лишним проверить информацию об опасности на сайте регионального МЧС. Следите также за новостями на нашем сайте. Если от поездки отказаться нельзя, выберите самый безопасный маршрут.

Жаркая погода сохранится ещё неделю

Если вы оказались во время задымления на трассе:

Оцените обстановку, при возможности развернитесь и возвращайтесь обратно домой.

Закройте окна, заложите щели влажной тканью.

При сильном задымлении включите противотуманные фары, аварийные сигналы.

Переключите кондиционер на режим внутренней циркуляции.

Не останавливайтесь и скорее покиньте опасный участок, выбирая приемлемый скоростной режим.

Страшнее всего столкнуться с природным пожаром в лесу. Но даже в этом случае можно выйти победителем в борьбе со стихией. Важно не поддаться панике и оценить ситуацию.

Страшнее всего, если во время пожара вы оказались в лесу

Если вы оказались во время задымления в лесу:

При небольшом пожаре примите доступные меры для его тушения.

Оповестите находящихся в лесу людей, двигайтесь против ветра, перпендикулярно к линии огня, следите за отстающими.

Ищите выход на безопасное место: к реке, в открытое поле, на дорогу или просеку.

Узкие участки между огнем преодолевайте, накрыв голову и тело влажной одеждой.

Если покинуть кольцо огня невозможно, очистите пространство от горючих предметов и ложитесь на землю. Найдите естественное углубление, накрыв голову одеждой, постарайтесь переждать прохождение огня. Отбросьте от себя камни, они могут раскалиться и нанести ожоги.

После выхода из охваченной огнем зоны сообщите о пожаре органам МЧС, лесничеству, местной администрации.

Причиной природного пожара чаще всего становится человек. Брошенный окурок, непогашенный костер, подожженная трава могут обернуться серьезным последствиями. Поэтому берегите природу и берегите себя.

И запомните несколько простых правил поведения во время природных пожаров:

Лесные пожары стали темой номер один в последние дни. В Пластовском районе вчера был введён режим чрезвычайной ситуации, а на трассах было ограничено движение. Дым от горящей травы сегодня окутал весь Челябинск — след от пожара был виден со всех концов города.