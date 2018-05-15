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Акция по очищению лесов от мусора стартовала в Ханты-Мансийском округе
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Акция по очищению лесов от мусора стартовала в Ханты-Мансийском округе 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
В Югре стартует акция «Чистый лес», которая продлится с мая по октябрь 2018 года. Она проходит в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить».
Цель акции — донести до каждого, что заботиться о богатстве, которым наделён наш регион, нужно уже сегодня.
Состоит акция из трёх этапов, которые направлены на поддержание чистоты лесных массивов Югры после таяния снегов, профилактических встреч в сезон лесных пожаров и патрулирование лесов округа для определения загрязнённых мест и приведения их в первозданный вид.
«Чистый лес» направлена не только на поддержание чистоты лесного фонда автономного округа, а также на обеспечение безопасности их от пожаров.
Неравнодушные и ответственные граждане могут помочь убрать мусор в лесах, по вине которого нередко возникают пожары. Летом в период высоких температур и прямых солнечных лучей, от стеклянных бутылок и неубранных осколков, может возникнуть возгорание, последствия которого могут принести серьёзный ущерб природе нашего края.
Отметим, что в рамках международной акции «Спасти и сохранить» в городах округа организуются дополнительные мероприятия, которые направлены на воспитание бережного отношения к природе и лесу, а также привлечение внимания общественности к сохранению и преумножению «зелёного золота» в нашем округе.
Напомним, что такая акция в Югре проходит ежегодно с 2007 года. В прошлом году в ней приняли участие более 1000 жителей округа. Трудом добровольцев было собрано 268 кубометров мусора и очищена большая территория площадью боле 203 гектаров.
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