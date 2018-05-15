За сутки пожарные спасли от огня около 500 жилых домов

Спасатели помогли жителям отвести беду от жилых домов Накануне пожары полыхали в поселке Нижнеполевской и Шушарина Шадринского района, станции Чистое Шумихинского района, населенном пункте Новь Щучанского района и деревне Поротово Шатровского района. Из-за сильного ветра и теплой погоды пожар распространялся быстро — восемь строений частного сектора сгорели, но благодаря усилиям спасателей и работникам лесничеств удалось отстоять более 500 жилых домов.

Сейчас специалисты отдела дознания устанавливают причины возгорания и устанавливается правовой статус сгоревших строений (где-то это были садовые домики, где-то надворные постройки, где-то и вовсе заброшенные строения).

— Главное управление МЧС России по Курганской области настоятельно рекомендует руководителям муниципалитетов активно, своевременно и в полном объёме применять комплексные меры профилактики пожаров и усилить административное воздействие на нарушителей законодательства в области пожарной безопасности, — сообщает пресс-служба ведомства и добавляет, что в большинстве случаев причина пожара — неосторожное обращение с огнём и небрежность людей.

Телефон пожарно-спасательной службы — 101.