Ещё
За сутки пожарные спасли от огня около 500 жилых домов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За сутки пожарные спасли от огня около 500 жилых домов 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
Спасатели помогли жителям отвести беду от жилых домов Накануне пожары полыхали в поселке Нижнеполевской и Шушарина Шадринского района, станции Чистое Шумихинского района, населенном пункте Новь Щучанского района и деревне Поротово Шатровского района. Из-за сильного ветра и теплой погоды пожар распространялся быстро — восемь строений частного сектора сгорели, но благодаря усилиям спасателей и работникам лесничеств удалось отстоять более 500 жилых домов.
Сейчас специалисты отдела дознания устанавливают причины возгорания и устанавливается правовой статус сгоревших строений (где-то это были садовые домики, где-то надворные постройки, где-то и вовсе заброшенные строения).
— Главное управление МЧС России по Курганской области настоятельно рекомендует руководителям муниципалитетов активно, своевременно и в полном объёме применять комплексные меры профилактики пожаров и усилить административное воздействие на нарушителей законодательства в области пожарной безопасности, — сообщает пресс-служба ведомства и добавляет, что в большинстве случаев причина пожара — неосторожное обращение с огнём и небрежность людей.
Телефон пожарно-спасательной службы — 101.
45.ru: последние новости
«Оснований для закрытия нет»: ТРЦ «Рио» продолжит работу Полицейские рассказали, как потушили пожар у Петухово Сотрудники МЧС штрафуют курганцев за костры на дачах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко резко отреагировал на открытие Крымского моста424
Цымбалюк-Романовская избила народную артистку65
Умер муж Аллегровой61
Госдума ответила Америке130
Украине пригрозили черным списком Европы12
Видео
05:59
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Общество
03:29
Воробьев угостил Собянина пирожками в электричке
Новости Москвы
01:00
Франция вернула Севастополь Украине
В мире Украина
02:55
Раскрыта главная тема встречи Путина и Трампа
Политика
02:07
Редчайшая глубоководная медуза попала на видео
Наука и техника
08:50
Порошенко резко отреагировал на открытие Крымского моста
Украина В мире
03:42
Пентагон показал развертывание «Гремлинов»
Армия Оружие
01:01
Пилот посадил самолет с разбитым стеклом
Происшествия
00:30
Отважные девчушки оседлали питона-гиганта
В мире
01:18
Искусственный интеллект научился одевать людей
Технологии Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение