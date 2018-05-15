В пятнадцати районах Свердловской области введён особый противопожарный режим

В пятнадцати муниципальных образованиях Свердловской области введен особый противопожарный режим. Такие рекомендации в регион были направлены управлением МЧС . Ограничения предполагают полный запрет на разведение открытого огня.

«Главы муниципальных образований, руководители организаций и предприятий всех форм собственности обязаны усилить меры пожарной безопасности, обеспечив контроль их выполнения. На период действия особого противопожарного режима на территориях устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов и запрет на посещение гражданами лесов», — сообщает ГУ МЧС по Свердловской области..