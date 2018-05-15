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В пятнадцати районах Свердловской области введён особый противопожарный режим
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В пятнадцати районах Свердловской области введён особый противопожарный режим 

N24.ru 21 минуту назад
Фото: N24.ru
В пятнадцати муниципальных образованиях Свердловской области введен особый противопожарный режим. Такие рекомендации в регион были направлены управлением МЧС. Ограничения предполагают полный запрет на разведение открытого огня.
«Главы муниципальных образований, руководители организаций и предприятий всех форм собственности обязаны усилить меры пожарной безопасности, обеспечив контроль их выполнения. На период действия особого противопожарного режима на территориях устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов и запрет на посещение гражданами лесов», — сообщает ГУ МЧС по Свердловской области..
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