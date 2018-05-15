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«Оснований для закрытия нет»: ТРЦ «Рио» продолжит работу
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«Оснований для закрытия нет»: ТРЦ «Рио» продолжит работу 

45.ru 21 минуту назад
Фото: 45.ru
Дополнительная проверка показала, что ТРЦ безопасен для посетителей Прокуратура Кургана отозвала иск, требующий закрыть «Рио», пока администрация торгово-развлекательного центра не устранит нарушения правил пожарной безопасности.
— Сейчас все нарушения устранены. Это подтвердила дополнительная проверка, которую на днях провели специалисты прокуратуры, —­ сообщили корреспонденту 45.ru в пресс-службе ведомства.
Рассмотрение другого иска — о запрете эксплуатации Дома культуры машиностроителей — отложено. По ТЦ «Кировский» прокуратура частично отказалась от своих требований, поскольку некоторые нарушения администрация центра уже устранила.
Напомним, прокурорская проверка ТРЦ «Рио», проведенная после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, выявила многочисленные нарушения. Так, в здании не работала система дымоудаления и оповещения, не было сигнализации в пекарне на первом этаже, доступ к пожарному крану и огнетушителю был ограничен, а эвакуационные пути — заставлены.
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