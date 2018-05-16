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МЧС: проверки ТРЦ выявили нарушения, допущенные еще на стадии строительства объектов
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МЧС: проверки ТРЦ выявили нарушения, допущенные еще на стадии строительства объектов 

ТАСС 1 час назад
Фото: Амител
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Проверки торгово-развлекательных центров и других объектов с массовым пребыванием людей выявили нарушения пожарной безопасности, которые были допущены еще на стадии проектировки и строительства этих объектов. Об этом сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС РФ Ринат Еникеев на Петербургском международном юридическом форуме.
Он напомнил, что в 2004 и 2007 годах Госпожнадзор МЧС России был исключен из процедуры проведения экспертизы проектной документации для общественных зданий и выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. Таким образом, сказал Еникеев, была введена неапробированная система построения принципа надзора.
"Более чем 10-летняя подобная практика на объектах капитального строительства выявила ряд значительных проблем в области пожарной безопасности. И эти системные проблемы мы установили после пожара в Кемерове (в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня»), когда поручением правительства нам были предоставлены полномочия по организации внеплановых проверок ТРЦ и иных объектов с массовым пребыванием людей", — сказал Еникеев. Он уточнил, что пока работа не завершена, но результаты не очень утешительные. «Мы сталкиваемся с проблемами и нарушениями, которые допускаются на этапе проектирования, возведения и приемке объекта в эксплуатацию», — отметил он, пояснив, что собственники получают объект с уже определенными изъянами.
"Сегодня такая ситуация складывается, проверки ряда объектов это подтверждают. Так, свыше 580 зданий имеют нарушения, которые были допущены при проектировании и строительстве", — сообщил Еникеев.
В связи с этим МЧС России разработало законопроект, которым предлагается обеспечить участие надзорных органов МЧС в проведении экспертизы проектной документации на соответствие требованиям пожарной безопасности, а также в выдаче разрешений на строительство и ввод объектов с массовым пребыванием людей.
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