Густой дым от пожара напугал челябинцев 

Дым от пожара, замеченного в районе СНТ «Надежда», напугал челябинцев, фотографиями горожане поделились в соцсети.
Отметим, что природные пожары фиксируются в последние несколько дней в разных районах Челябинской области. В Пластовском районе из-за крупного возгорания введён режим ЧС. По данным экологов, за минувшие два дня южноуральцы оставили около сотни жалоб на сильный запах дыма и гари. В региональном ГУ МЧС отмечают, что большинство возгораний связаны с поджогами сухой травы и несоблюдением требований особого противопожарного режима.