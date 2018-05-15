Ещё
Густой дым от пожара напугал челябинцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Густой дым от пожара напугал челябинцев 

АиФ 29 минут назад
Фото: АиФ
Дым от пожара, замеченного в районе СНТ «Надежда», напугал челябинцев, фотографиями горожане поделились в соцсети.
Отметим, что природные пожары фиксируются в последние несколько дней в разных районах Челябинской области. В Пластовском районе из-за крупного возгорания введён режим ЧС. По данным экологов, за минувшие два дня южноуральцы оставили около сотни жалоб на сильный запах дыма и гари. В региональном ГУ МЧС отмечают, что большинство возгораний связаны с поджогами сухой травы и несоблюдением требований особого противопожарного режима.
АиФ: последние новости
В МЧС Челябинской области поставили дачникам неутешительный диагноз Движение на трассе Южного Урала ограничили из-за лесного пожара В Сатке закрыли кинозалы в ТРЦ из-за нарушений пожарной безопасности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цымбалюк-Романовская избила народную артистку50
Умер муж Аллегровой57
Экс-офицер ЦРУ предсказал следующий удар России187
Иллюзия разврата40
Киселев выдвинул Киеву ультиматум145
Видео
05:59
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Общество
01:00
Франция вернула Севастополь Украине
В мире Украина
02:07
Редчайшая глубоководная медуза попала на видео
Наука и техника
01:01
Пилот посадил самолет с разбитым стеклом
Происшествия
00:30
Отважные девчушки оседлали питона-гиганта
В мире
01:18
Искусственный интеллект научился одевать людей
Технологии Наука и техника
01:00
Новые нацпроекты возложат на плечи пожилых россиян
Экономика
01:50
Рогозину найдут новую работу
Политика Люди
11:58
Умер муж Аллегровой
Шоу-бизнес
00:59
Галкин показал «хоум-видео»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение