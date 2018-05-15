Видно из всех районов: крупный природный пожар окутал дымом Челябинск

Челябинске в районе посёлка Красное поле произошёл природный пожар. Столб дыма поднялся над северо-западом, Калининским районом и виден даже со стороны ЖД вокзала.

— На месте работают четыре автоцистерны, — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Чёрный столб дыма появился в Ленинском районе. Как сообщили в МЧС, причиной стал тоже природный пожар.

Такой дым наблюдают жители Ленинского

—Там горит трава возле предприятия «Сигнал», зона промышленная, поэтому, возможно, дым чёрный, — прокомментировали в пожарной части.

Гари в воздух добавил пожар садовых домиков на улице Колхозной. К месту пожара приехали две автоцистерны и уже приступили к тушению.

— Известно, что загорелся заброшенный дом. Предварительная причина пожара — поджог, — сообщили в ГУ МЧС региона.

Пожарные спасли дом