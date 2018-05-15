В Волгоградской области яровыми засеяли более 570 000 гектаров

Волгоградской области более 1,4 миллиона гектара засеяно озимыми, а 574 000 — яровыми культурами.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, в области продолжается весенняя полевая кампания и на сегодняшний день на пшеницу приходится 109 000 гектаров, ячмень — 281 000, зернобобовые — свыше 120 000. В целом под урожай 2018 года будет занято свыше три миллионов гектаров. Для сева хозяйствами заготовлено более 104 000 тонн семян.

Большое внимание фермерами уделяется и применению минеральных удобрений, позволяющих улучшить состояние сельскохозяйственных культур, повысить качество зерна. Подкормка посевов озимых на сегодня произведена уже на площади 902 000 гектаров.

Не забывают аграрии и о защите растений: от вредителей обработано более 200 000 гектаров, от сорняков — почти 360 000.

Облкомсельхоз напоминает фермерам, что вся актуальная информация размещена на сайте комитета в разделе «Подготовка к проведению весенне-полевых работ 2018 года».