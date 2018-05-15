В Красноярске сотрудник полиции помог потушить автомобиль, загоревшийся во дворе дома 

Сотрудник МУ МВД России «Красноярское» помог потушить автомобиль, который загорелся на парковке в Железнодорожном районе краевого центра.
Сегодня во время несения службы участковый уполномоченный полиции ОП №7 Петр Журавлев находился на проспекте Свободный, когда заметил, что во дворе жилого дома из-под капота одного из припаркованных автомобилей идет густой дым. Не раздумывая, капитан полиции достал из служебного автомобиля огнетушитель и вместе с другим очевидцем происшествия потушил пожар. Как позже выяснили сотрудники ОВД, владелец автомобиля в момент пожара находился в магазине.
В результате действий сотрудник полиции имущество жителя краевого центра пострадало незначительно, опасной ситуации удалось избежать.