На улице Кирова сгорел «Ларгус»

Сегодня ночью, 15 мая, в поселке Озинки сгорел автомобиль.

Как сообщили «Новостям Саратова» в областном ГУ МЧС , тревожный вызов на пульт оперативного дежурного поступил о в 2:40.

Очевидцы рассказали о возгорании автомашины «Лада Ларгус», припаркованного на улице Кирова. На место выдвинулись три огнеборца.

-Площадь распространения огня составила 2 квадратных метров. Пострадавших нет, но автомобиль выгорел полностью, — уточнили в главке. — Причина пожара сейчас устанавливается.

Предположительно, автомобиль мог полыхнуть из-за неисправности машины.