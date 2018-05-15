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На улице Кирова сгорел «Ларгус»
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На улице Кирова сгорел «Ларгус» 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Сегодня ночью, 15 мая, в поселке Озинки сгорел автомобиль.
Как сообщили «Новостям Саратова» в областном ГУ МЧС, тревожный вызов на пульт оперативного дежурного поступил о в 2:40.
Очевидцы рассказали о возгорании автомашины «Лада Ларгус», припаркованного на улице Кирова. На место выдвинулись три огнеборца.
-Площадь распространения огня составила 2 квадратных метров. Пострадавших нет, но автомобиль выгорел полностью, — уточнили в главке. — Причина пожара сейчас устанавливается.
Предположительно, автомобиль мог полыхнуть из-за неисправности машины.
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