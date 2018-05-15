Куда нужно звонить, если заметил лесной пожар?

Архангельской области начался сезон лесных пожаров. Куда нужно звонить в случае происшествия?

Отвечает руководитель агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области Александр Уваров

— В регионе введён режим повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям, связанным с лесными пожарами. В ближайшие дни в муниципальных образованиях должны быть сформированы оперативные группы по координации действий при угрозе возникновения лесных пожаров.

В Архангельской области работает круглосуточная «горячая линия» Единого лесопожарного центра. О возгораниях в лесах можно сообщить по телефонам: 8 (8182) 41-06-41, 8-931-400-05-25, 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный).