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Куда нужно звонить, если заметил лесной пожар?
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Куда нужно звонить, если заметил лесной пожар? 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
В Архангельской области начался сезон лесных пожаров. Куда нужно звонить в случае происшествия?
Отвечает руководитель агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области Александр Уваров:
— В регионе введён режим повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям, связанным с лесными пожарами. В ближайшие дни в муниципальных образованиях должны быть сформированы оперативные группы по координации действий при угрозе возникновения лесных пожаров.
В Архангельской области работает круглосуточная «горячая линия» Единого лесопожарного центра. О возгораниях в лесах можно сообщить по телефонам: 8 (8182) 41-06-41, 8-931-400-05-25, 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный).
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