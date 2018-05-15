В Сестрорецке после пожара отремонтировали исторический вокзал

После произошедшего в феврале 2017 года пожара в историческом здании вокзала в Сестрорецке ведется ремонт, сообщает «Фонтанка»

Как рассказали в комитете по охране памятников Смольного, в здании восстановлены кровля и оконные заполнения, выполнено устройство временной подпорки аварийных перекрытий, ликвидированы сквозные отверстия, фасад обработан защитным покрытием и покрашен.

Полная реставрация объекта культурного наследия будет произведена до 2022 года.

Напомним, пожар в здании Сестрорецкого вокзала произошел в феврале 2017 года.

От огня пострадала внутренняя отделка одного помещения на втором этаже, смежные комнаты закоптило, выгорела часть мезонина.

Из-за тушения здание залило водой.