Нехороший дом: за 3 месяца подмосковную многоэтажку подожгли 15 раз

Серию странных пожаров расследуют в подмосковном Орехове-Зуеве. Обычный жилой дом на улице Северной за три месяца горел 15 раз. Чтобы вычислить поджигателей, жильцы установили систему видеонаблюдения.

— Я живу на восьмом этаже. Чувствую, в квартире запах. Выхожу — дым. И вот так каждый почти день!

Жители многоэтажки на Северной улице в городе Орехово-Зуево живут, словно на пороховой бочке. Запах дыма может появиться в квартирах в любой момент. Дом стал настоящей местной знаменитостью. За три месяца его поджигали 15 раз.

"У нас полностью сгорела мусороприемная камера, где проходили общедомовые стояки. В результате мы их все поменяли", — рассказывает Борис Скориков, житель дома №6 по Северной улице.

В результате пожара пострадала электропроводка во всем подъезде — почти 90 метров. Специалисты восстанавливали ее двое суток. Чаще всего поджигатели действовали ночью, когда соседи уже спали.

"Здесь был поджог. В данном коробе у нас стоит общедомовой узел учета электроснабжения, который полностью выгорел. Электросеть поставила новый", — показывает Борис Скориков, житель дома №6 по Северной улице.

"Полностью сгорело. Подожгли тряпку или ковролин и внутрь затолкали. Пришлось новые счетчики ставить. Вот видно: они оплавленные все, черные", — добавляет Сергей Илюшин, старший по дому №6 на Северной улице.

После очередного пожара терпение жителей лопнуло, на улице и в подъездах установили камеры видеонаблюдения.

— Отслеживание идет у меня и у тех, кто нам устанавливал. У них на пульте контроль идет.

Результат не заставил себя ждать. Очередной поджог зафиксировали в начале мая. На кадрах видно, как подростки спокойно курят сигареты. Спустя пару минут один из них поджигает кнопку лифта. Огонь вспыхивает моментально. Общий ущерб, причиненный хулиганами, уже превысил 200 тысяч рублей.

Жители буквально забросали полицию жалобами и начали сами вычислять злоумышленников.

"У нас есть один «клиент» здесь, на 9 этаже живет. У него электросчетчик отключен за долги. Он, скорее всего, вредит, чтобы ни у кого света не было. Участковый занялся этим, беседовал минут сорок", — говорит Сергей Илюшин, старший по дому №6 на Северной улице.

Пожары в доме пока прекратились, но теперь новая напасть: кто-то начал воровать лампочки. Момент кражи зафиксировала камера наблюдения.