В Пензе закрыли торговый центр из-за нарушений пожарной безопасности

Массовые проверки торговых центров и других мест массового пребывания людей проводились МЧС совместно с прокуратурой по всей России после трагедии в Кемерово , где пожар в ТЦ «Зимняя вишня» унес жизни 60 человек, большинство из которых дети. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за 100 лет.

"По заявлению прокурора Октябрьского района Пензы о запрете эксплуатации ТЦ «Космос-Сити» до устранения нарушений требования пожарной безопасности судом приняты обеспечительные меры. Сегодня торговый центр опечатан приставами до вступления в законную силу судебного постановления", — сказала собеседница агентства.

Как уточнили РИА Новости в областной прокуратуре, в трехэтажном здании ТЦ «Космос-Сити» в Пензе прокуроры в апреле выявили многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. В частности, прокурорская проверка показала, что в здании нет автоматической установки пожаротушения, число эвакуационных выходов с верхних этажей не соответствует требованиям нормативных актов, а двери эвакуационных выходов из здания невозможно свободно открыть изнутри без ключа.

"Указанные нарушения создают явную угрозу безопасности жизни и здоровья неопределенного круга лиц, в том числе осуществляющих трудовую деятельность в торговом центре. По результатам проверки прокурор Октябрьского района Пензы направил в суд исковое заявление с требованием запретить эксплуатацию нежилых помещений ТЦ до устранения выявленных нарушений и обязать собственника устранить выявленные нарушения", — сказала собеседница агентства.