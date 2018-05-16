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В Пензе закрыли торговый центр из-за нарушений пожарной безопасности
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В Пензе закрыли торговый центр из-за нарушений пожарной безопасности 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
САРАТОВ, 16 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Судебные приставы в среду в Пензе опечатали здание торгового центра «Космос-Сити» из-за нарушений требований пожарной безопасности, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного управления ФССП Яна Загребельная.
Массовые проверки торговых центров и других мест массового пребывания людей проводились МЧС совместно с прокуратурой по всей России после трагедии в Кемерово, где пожар в ТЦ «Зимняя вишня» унес жизни 60 человек, большинство из которых дети. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за 100 лет.
"По заявлению прокурора Октябрьского района Пензы о запрете эксплуатации ТЦ «Космос-Сити» до устранения нарушений требования пожарной безопасности судом приняты обеспечительные меры. Сегодня торговый центр опечатан приставами до вступления в законную силу судебного постановления", — сказала собеседница агентства.
Как уточнили РИА Новости в областной прокуратуре, в трехэтажном здании ТЦ «Космос-Сити» в Пензе прокуроры в апреле выявили многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. В частности, прокурорская проверка показала, что в здании нет автоматической установки пожаротушения, число эвакуационных выходов с верхних этажей не соответствует требованиям нормативных актов, а двери эвакуационных выходов из здания невозможно свободно открыть изнутри без ключа.
"Указанные нарушения создают явную угрозу безопасности жизни и здоровья неопределенного круга лиц, в том числе осуществляющих трудовую деятельность в торговом центре. По результатам проверки прокурор Октябрьского района Пензы направил в суд исковое заявление с требованием запретить эксплуатацию нежилых помещений ТЦ до устранения выявленных нарушений и обязать собственника устранить выявленные нарушения", — сказала собеседница агентства.
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