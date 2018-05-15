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Нижегородец обгорел, проиграв друзьям в карты
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Нижегородец обгорел, проиграв друзьям в карты 

Newsroom24 31 минуту назад
Фото: Newsroom24
Житель Советского района Нижнего Новгорода сильно обгорел в гаражном массиве. Об этом Newsroom24 сообщили в правоохранительных органах.
Происшествие случилось на днях в гаражном массиве на улице Ванеева. Трое нижегодцев в возрасте более 30 лет занималась ремонтом автомобиля. Во время ремонта мужчины употребляли алкоголь. Потом сели играть в карты. Решили, что проигравший должен будет облить свою обувь бензином, поджечь ее и станцевать — и проигравший потом это сделал. Но потушить пламя удалось не сразу, огонь перекинулся на штаны из-за чего проигравший получил серьезные ожоги ног и рук.
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