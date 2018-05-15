Нижегородец обгорел, проиграв друзьям в карты

Житель Советского района Нижнего Новгорода сильно обгорел в гаражном массиве. Об этом Newsroom24 сообщили в правоохранительных органах.

Происшествие случилось на днях в гаражном массиве на улице Ванеева. Трое нижегодцев в возрасте более 30 лет занималась ремонтом автомобиля. Во время ремонта мужчины употребляли алкоголь. Потом сели играть в карты. Решили, что проигравший должен будет облить свою обувь бензином, поджечь ее и станцевать — и проигравший потом это сделал. Но потушить пламя удалось не сразу, огонь перекинулся на штаны из-за чего проигравший получил серьезные ожоги ног и рук.