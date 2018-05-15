Загоревшуюся цистерну с бензином потушили в Пушкинском районе

«В Пушкинском районе на перегоне между станциями «Тарасовка» и «Челюскинская» в грузовом составе в одной из цистерн, предположительно с бензином, было факельное горение. Возгорание ликвидировано», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате происшествия никто не пострадал.