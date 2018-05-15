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Загоревшуюся цистерну с бензином потушили в Пушкинском районе
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Загоревшуюся цистерну с бензином потушили в Пушкинском районе 

РИАМО 45 минут назад
Спасатели ликвидировали возгорание цистерны с бензином в грузовом поезде в Пушкинском районе Московской области, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по России по Подмосковью.
«В Пушкинском районе на перегоне между станциями «Тарасовка» и «Челюскинская» в грузовом составе в одной из цистерн, предположительно с бензином, было факельное горение. Возгорание ликвидировано», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в результате происшествия никто не пострадал.
Ранее в сообщении пресс-службы Московской железной дороги уточнялось, что из-за задымления в цистерне грузового поезда на участке Мытищи-Пушкино Ярославского направления МЖД приостановили движение. На направлении организовали движение поездов по временной схеме. Между станциями «Мытищи» и «Пушкино» курсируют компенсационные автобусы.
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